Страны БРИКС надеются, что усилия по урегулированию приведут к миру на Украине

Лидеры объединения БРИКС надеются, что нынешние усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к заключению мирного соглашения. С соответствующим общим заявлением государства выступили в декларации саммита в Рио-де-Жанейро.
Как известно, саммит БРИКС в Бразилии проходит 6−7 июля. И в ходе конференции страны традиционно создали декларацию, в которой подчеркнули, что объединение ценит актуальные предложения посредничества в вопросе урегулирования украинского кризиса.
«Включая африканскую мирную инициативу и группу “Друзья мира”, направленные на мирное решение конфликта через диалог и дипломатию», — подчеркнуто в декларации.
В то же время, страны БРИКС надеются на благоприятный исход вокруг конфликта на Украине. В первую очередь, на заключение мирного договора между Москвой и Киевом.
«Мы ожидаем, что текущие усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — написано в декларации.
Немногим ранее на саммите БРИКС в Бразилии выступил президент РФ Владимир Путин. Он сделал это по видеосвязи. Российский лидер подчеркнул, что сейчас объединение наращивает собственную экономику. Более того, по данному показателю оно даже обходит «Большую семерку».