Страны БРИКС надеются, что усилия по урегулированию приведут к миру на Украине

Немногим ранее на саммите БРИКС в Бразилии выступил президент РФ Владимир Путин. Он сделал это по видеосвязи. Российский лидер подчеркнул, что сейчас объединение наращивает собственную экономику. Более того, по данному показателю оно даже обходит «Большую семерку».