Путин: Созданная Западом либеральная глобализация изжила себя

Путин не посетит саммит БРИКС в Бразилии лично. По словам политолога Алексея Малинина, это произошло потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По словам эксперта, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.