Либеральная модель глобализации, созданная Западом, исчерпала себя, и перемещение деловой активности в развивающиеся страны способствует значительному экономическому росту, включая страны БРИКС. С таким заявлением в воскресенье, 6 июля, выступил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, который проходит в Бразилии.
— Смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста в том числе в странах БРИКС, — сказал глава государства.
Трансляцию выступления президента проводит официальный сайт Кремля.
Путин не посетит саммит БРИКС в Бразилии лично. По словам политолога Алексея Малинина, это произошло потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По словам эксперта, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.
На саммите БРИКС в Казани Путин подтвердил, что доллар применяется в качестве инструмента давления на РФ, и это является серьезной ошибкой.
Полный отказ от расчетов в долларах США является выгодным для России, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. При этом расчеты в долларах должны быть заменены на расчеты в национальных валютах стран партнеров, включая рубль.