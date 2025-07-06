Силы ПВО за пять часов уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские системы ПВО продолжают успешно предотвращать нападки киевского режима на гражданские и инфраструктурные объекты на территории РФ. В воскресенье, 6 июля, за пять часов было уничтожено сразу 48 украинских беспилотников. Причем над разными регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из сообщения военного ведомства, все происходило в вечернее время суток 6 июля. В период примерно с 16:00 по 21:00. Тогда российские ПВО успешно отражали атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы страны. Суммарно было сбито сразу 48 дронов.
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