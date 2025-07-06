Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро продлится два дня. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, 8 приглашенных стран, а также 9 международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.