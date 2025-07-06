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Лавров встретился с главой МИД Ирана в Рио-де-Жанейро

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Переговоры состоялись сразу после того, как страны-члены объединения выпустили совместную декларацию, где осудили удары по иранской территории. Как узнал «Ъ», встреча прошла по инициативе иранской стороны.

Источник: РИА "Новости"

6—7 июля Сергей Лавров находится с визитом в Бразилии, где проходит саммит стран БРИКС. Утром он принял участие в заседании глав объединения, посвященном проблемам миропорядка. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту.

На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, десять государств-партнеров, восемь приглашенных стран, а также девять международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.

Предыдущий саммит БРИКС прошел под председательством России в Казани в октябре прошлого года. На нем было объявлено о решении ввести категорию государств-партнеров объединения. Первыми в нее вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Вьетнам стал десятым партнером объединения.

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