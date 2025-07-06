Лавров встретился с главой МИД Ирана в Рио-де-Жанейро

Предыдущий саммит БРИКС прошел под председательством России в Казани в октябре прошлого года. На нем было объявлено о решении ввести категорию государств-партнеров объединения. Первыми в нее вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Вьетнам стал десятым партнером объединения.