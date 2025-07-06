Россия не позволила Западу внести разлад в БРИКС и предложила целый ряд проектов, в которых заинтересованы все участники. На саммите объединения в Бразилии президент Владимир Путин заявил 6 июля, что страны БРИКС сильно отличаются, но их объединяют общие цели. Как объяснили эксперты URA.RU, противники группы хотят воспользоваться резким расширением БРИКС за последние годы и сыграть на разнице их амбиций, а против Ирана даже развязали полноценную военную кампанию, которая может вновь вспыхнуть, но Россия, а вместе с ней и Китай, уже готовятся к такому сценарию.