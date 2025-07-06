Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов

Ранее сегодня на Украине сообщили об ещё одном ударе по военкомату в Кременчуге. Согласно данным военкоров, причиной пожара стал удар, нанесённый российскими беспилотниками «Герань». Несколько дней назад военкомат в Полтаве подвергся массированному удару российских беспилотников. Было зафиксировано три прямых попадания.