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Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликта

На встрече в Рио-де-Жанейро страны БРИКС выразили серьезную тревогу по поводу ухудшающейся ситуации с глобальной безопасностью. Лидеры объединения заявили о своей обеспокоенности ростом международной напряжённости, особенно в контексте риска ядерной войны, и призвали к укреплению международного контроля над вооружениями.

Источник: Life.ru

«Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы подтверждаем необходимость активизации системы разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности», — говорится в итоговой декларации саммита.

Ранее стало известно, что следующий саммит БРИКС, запланированный на 2026 год, пройдёт в Индии под её председательством. Кроме того, Владимир Путин, выступая на саммите объединения в Бразилии, заявлял, что все государства, входящие в союз, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития.