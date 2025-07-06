Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликта

Ранее стало известно, что следующий саммит БРИКС, запланированный на 2026 год, пройдёт в Индии под её председательством. Кроме того, Владимир Путин, выступая на саммите объединения в Бразилии, заявлял, что все государства, входящие в союз, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития.