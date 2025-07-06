Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили о недопустимости поведения Зеленского

Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, резко раскритиковал Владимира Зеленского за вовлечение детей в украинский конфликт.

Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, резко раскритиковал Владимира Зеленского за вовлечение детей в украинский конфликт. Поводом стало вручение украинским политиком награды «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену за сбор средств на рюкзаки для украинских детей.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — возмутился Кошкович в соцсети, отметив растерянный вид ребенка во время церемонии.

Критика прозвучала на фоне сообщений о массовом оттоке украинских школьников и студентов за границу. Как отмечает британская Times, подростки бегут не только от обстрелов, но и опасаясь принудительной мобилизации.

По данным NGL.media, Украине грозит социальная катастрофа из-за этой тенденции. Ситуация вызывает растущую озабоченность международного сообщества.

Читайте материал «Зеленский сделал самонадеянное заявление по поводу российского десанта».