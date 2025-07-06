Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, резко раскритиковал Владимира Зеленского за вовлечение детей в украинский конфликт. Поводом стало вручение украинским политиком награды «Будущее Украины» 11-летнему датчанину Йенсу Фогу Томсену за сбор средств на рюкзаки для украинских детей.
«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — возмутился Кошкович в соцсети, отметив растерянный вид ребенка во время церемонии.
Критика прозвучала на фоне сообщений о массовом оттоке украинских школьников и студентов за границу. Как отмечает британская Times, подростки бегут не только от обстрелов, но и опасаясь принудительной мобилизации.
По данным NGL.media, Украине грозит социальная катастрофа из-за этой тенденции. Ситуация вызывает растущую озабоченность международного сообщества.
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