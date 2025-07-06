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Кувейт поддержал позицию Владимира Путина по гендерам

Шейх Кувейта признался, что был приятно удивлен, когда увидел приверженность РФ к концепции только с двумя гендерами.

Источник: Комсомольская правда

Кувейт официально поддержал позицию президента РФ Владимира Путина по теме гендеров. С соответствующим заявлением выступил член правящей в средневосточной стране королевской семьи шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж. Его слова передает ТАСС.

Шейх признался, что был приятно удивлен по приезде в Россию. Поскольку увидел разницу в гендерах. По его словам, мужчины вели себя как мужчины, а цветы дарили только женщинам. И это ему понравилось.

«Мне очень нравится позиция президента России Владимира Путина, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Смешивать их нельзя. Нам в Кувейте этот подход очень понравился», — сказал Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж.

Он также добавил, что Кувейт хотел бы развития отношений с РФ. В том числе, строительства в стране российских клиник и совместной работы по другим направлениям. Причем во всех. Как в деловых, так и в культурных.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал собственную позицию по гендерам. Он отмечал, что, вопреки пропаганде Запада, присутствие третьего гендера попросту недопустимо. Поэтому у России такого будущего быть не должно. Страна останется привержена концепции, когда у ребенка есть папа и мама, а не «Родитель один» и «Родитель два».