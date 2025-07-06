Путин заявил, что либеральная модель глобализации изживает себя

Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. Так, в декабре 2023 года на форуме «Россия зовет!» он заявил, что в системе международных экономических отношений происходят необратимые изменения и на смену глобализации приходит многополярная модель.