Путин заявил, что либеральная модель глобализации изживает себя

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал глава государства.
Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. Так, в декабре 2023 года на форуме «Россия зовет!» он заявил, что в системе международных экономических отношений происходят необратимые изменения и на смену глобализации приходит многополярная модель.
До этого президент России отметил неизбежность построения «многополярного миропорядка» и отметил, что мир «постепенно избавляется» от финансовой диктатуры, цель которой — загнать людей «в кабалу» и превратить «в экономические колонии», лишая целые регионы мира важных ресурсов.
В октябре 2024 года президент выразил убежденность в том, что «всеобщий мир и всеобъемлющее развитие» могут быть обеспечены только при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, мировоззрение и традиции.