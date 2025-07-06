О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро принята итоговая декларация. Государства-участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений. Главные пункты декларации — в подборке «Ъ».