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О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро принята итоговая декларация. Государства-участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений. Главные пункты декларации — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

О международных конфликтах и институтах

  • Лидеры БРИКС осудили теракты на мостах и железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской и Воронежской областях.
  • Лидеры БРИКС выразили надежду на урегулирование украинского конфликта.
  • Лидеры БРИКС осудили удары Израиля и США по Ирану и его ядерным объектам.
  • Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта.
  • Лидеры стран БРИКС призвали продолжать переговоры по прекращению огня в Газе.
  • Лидеры БРИКС считают, что Газа и Западный берег Иордана должны стать единым государством.
  • Лидеры БРИКС призвали к мирному урегулированию конфликта в Судане.
  • Лидеры БРИКС выступили за территориальную целостность Сирии и приветствовали снятие санкций.
  • Лидеры БРИКС призвали срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк.
  • Лидеры БРИКС призвали отменить односторонние санкции и реформировать ВТО.

О работе БРИКС

  • Лидеры БРИКС признали, что расширение объединения и его повестки требуют корректировки методов работы альянса.
  • Лидеры БРИКС поддерживают растущую роль Нового банка развития и поощряют расширение числа членов.
  • Лидеры БРИКС призвали продолжить обсуждение инициативы по трансграничным платежам.
  • Лидеры БРИКС принципиально согласились создать Космический совет объединения.
  • Лидеры БРИКС заявили о важности развития зерновой биржи объединения.
  • Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии.

А также

  • Лидеры БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ.
  • Лидеры БРИКС признают необходимость использования космических технологий в мирных целях.
  • Лидеры БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды.
  • Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с любыми видами терроризма.
  • Лидеры БРИКС отвергают односторонние меры, принимаемые под предлогом экологических проблем.