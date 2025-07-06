Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Как известно, еще в мае 2025 года сообщалось, что МАГАТЭ продолжает вести переговоры с Россией и Украиной по вопросу ЗАЭС. Процесс был направлен, в первую очередь, на ротацию экспертов международного уровня. Требовалось обеспечить безопасность проведения процедуры. И теперь, 6 июля, это все же удалось.