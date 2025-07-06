Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции произошла ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Как известно, еще в мае 2025 года сообщалось, что МАГАТЭ продолжает вести переговоры с Россией и Украиной по вопросу ЗАЭС. Процесс был направлен, в первую очередь, на ротацию экспертов международного уровня. Требовалось обеспечить безопасность проведения процедуры. И теперь, 6 июля, это все же удалось.
«На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора», — сказано в сообщении пресс-службы ЗАЭС.
Отмечается, что безопасность ротации обеспечивали российские силовики. В том числе, военные Минобороны РФ, сотрудники Росгвардии, а также сотрудники ГУ МВД России по региону. Теперь специалисты займутся наблюдением за состоянием эксплуатационной безопасности станции. Кроме того, они дадут соответствующую оценку.
Тем временем киевский режим продолжает атаковать ЗАЭС. Относительно недавно, 27 июня, ВСУ ударили по сотрудникам станции с помощью беспилотников. Причем все произошло в тот момент, когда работники ЗАЭС находились на расстоянии всего нескольких сотен метров от энергоблоков. К счастью, никто не пострадал.