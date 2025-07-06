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Прорвали оборону и заняли позиции: Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного

Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов после освобождения Поддубного в ДНР. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Освобождение российскими военными села Поддубного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвигаться вперёд, шаг за шагом выбивая противника из населённых пунктов и укреплённых позиций», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону украинских солдат и закрепились на территории села. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги РФ.

Напомним, что об освобождении Поддубного стало известно сегодня. Бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Также стало известно, что украинские боевики, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок и подверглись массированному обстрелу после того, как бойцы ВС РФ взяли под контроль Поддубное.