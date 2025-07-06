Напомним, что об освобождении Поддубного стало известно сегодня. Бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Также стало известно, что украинские боевики, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок и подверглись массированному обстрелу после того, как бойцы ВС РФ взяли под контроль Поддубное.