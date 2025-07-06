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Военкор Воевода: жители Украины делятся с ВС РФ координатами ТЦК

По его данным, украинцы высылали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Жители Украины начали делиться с российскими военными координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российской военкор Алексей Воевода.

По его данным, украинцы высылали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в соцсетях.

«На тебе кременчугского», — написал один из пользователей, отправив координаты в Google-картах. «Заказ принял?» — также добавил он.

Ранее военкоры сообщили о точечном ударе по ТЦК в Кременчуге в Полтавской области. Это уже третий удар по подобным объектам за неделю, ранее были поражены ТЦК в Кривом Роге и Полтаве.

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