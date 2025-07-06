Лидеры БРИКС призвали к отмене санкций, нарушающих права человека

Участники БРИКС призвали к отмене незаконных мер, подрывающих международное право и принципы Устава Организации объединённых наций (ООН). Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН. Кроме того, документ акцентирует внимание на том, что ВТО остаётся единственным многосторонним институтом с необходимым мандатом и экспертизой для ведения международных торговых дискуссий, включая разработку новых правил торговли.