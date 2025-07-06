Лидеры БРИКС призвали к отмене санкций, нарушающих права человека

«Осуждаем введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры, в частности в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека», — указано в тексте итоговой декларации саммита.
Участники БРИКС призвали к отмене незаконных мер, подрывающих международное право и принципы Устава Организации объединённых наций (ООН). Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН. Кроме того, документ акцентирует внимание на том, что ВТО остаётся единственным многосторонним институтом с необходимым мандатом и экспертизой для ведения международных торговых дискуссий, включая разработку новых правил торговли.
Ранее Life.ru сообщал, что страны БРИКС договорились об укреплении военного и экономического сотрудничества. Участники подчеркнули намерение развивать всестороннее сотрудничество, особый акцент сделав на политическом и военном взаимодействии, экономическом и финансовом партнёрстве, а также культурном и межличностном обмене.