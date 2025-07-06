Бывшие военные ВСУ с инвалидностью оказались в тяжелом положении

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, демобилизованные украинские военные с инвалидностью сталкиваются с серьезными социальными проблемами. Особенно остро ситуация проявляется среди бывших бойцов 129-й отдельной бригады теробороны, многие из которых стали ампутантами.