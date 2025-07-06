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Бывшие военные ВСУ с инвалидностью оказались в тяжелом положении

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, демобилизованные украинские военные с инвалидностью сталкиваются с серьезными социальными проблемами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, демобилизованные украинские военные с инвалидностью сталкиваются с серьезными социальными проблемами. Особенно остро ситуация проявляется среди бывших бойцов 129-й отдельной бригады теробороны, многие из которых стали ампутантами.

По данным источника, в социальных сетях растет волна протестных настроений. Бывшие военнослужащие массово оставляют гневные комментарии на официальных ресурсах бригады, жалуясь на отсутствие поддержки со стороны государства после увольнения по состоянию здоровья.

Параллельно в сети появляется множество обращений от родственников пропавших без вести солдат этого подразделения.

Как отмечает источник, бригада несет значительные потери в боях с российскими войсками группировки «Север» в районе села Садки Сумской области.

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