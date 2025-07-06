Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит БРИКС в 2026 году будет проходить в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров стран БРИКС стать участниками следующего саммита организации.

Источник: Аргументы и факты

Очередной саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии. Об этом сообщается в итоговой декларации лидеров стран объединения, принятой в ходе встречи в Рио-де-Жанейро.

«Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026-м году и проведении XVIII саммита БРИКС в этой стране», — сообщается в тексте документа, размещенном на сайте объединения.

Также отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров стран БРИКС стать участниками следующего саммита организации.

Напомним, БРИКС — это объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009-го года в рамках Петербургского экономического форума.

Ранее Мария Захарова показала автономера кортежа делегации РФ на саммите БРИКС. На месте номерного знака автомобиля значится подпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, заявил, что мир меняет однополярную систему, обслуживающую «золотой миллиард». На смену однополярной системе приходит более справедливый многополярный миропорядок, отметил российский лидер.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше