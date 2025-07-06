Российские войска перешли к наступлению в одном из районов ДНР

Отмечается, что линия обороны противника западнее населённого пункта Весёлое была разорвана, так называемый «карман» на этом направлении закрыт. Ведутся бои за контроль над территориями, прилегающими к Мирному и Воскресенке. Кроме того, в ходе операции российская артиллерия нанесла удар по мостовой переправе через реку Волчья.