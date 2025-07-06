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Российские войска перешли к наступлению в одном из районов ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации заняли позиции в восточной части населённого пункта Толстой, приступив к активным действиям в этом районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные подразделения продвигаются на фоне завершения операций в сёлах Поддубное и Зирка.

Источник: Life.ru

Отмечается, что линия обороны противника западнее населённого пункта Весёлое была разорвана, так называемый «карман» на этом направлении закрыт. Ведутся бои за контроль над территориями, прилегающими к Мирному и Воскресенке. Кроме того, в ходе операции российская артиллерия нанесла удар по мостовой переправе через реку Волчья.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать Вооружённые силы Украины из населённых пунктов после освобождения Поддубного в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения села от украинских формирований развернули флаги России.