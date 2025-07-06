Курорт в Германии прорекламировал себя снимком времен Гитлера

Как отмечает Bild, выбор именно этого периода особенно циничен, поскольку в 1938 году в Бинце, как и по всей Германии, еврейские владельцы отелей подверглись экспроприации, а в ноябре того же года прошли печально известные погромы «Хрустальной ночи».