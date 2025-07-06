Курорт в Германии прорекламировал себя снимком времен Гитлера

Администрация популярного немецкого курорта Бинц на острове Рюген оказалась в центре скандала после публикации в своем аккаунте в социальной сети исторического снимка 1938 года. Он был сделан в период нацистской диктатуры.
Фотография с подписью «Летние вайбы до Instagram и дронов» демонстрировала пляж, морской пирс и променад времен Третьего рейха.
Как отмечает Bild, выбор именно этого периода особенно циничен, поскольку в 1938 году в Бинце, как и по всей Германии, еврейские владельцы отелей подверглись экспроприации, а в ноябре того же года прошли печально известные погромы «Хрустальной ночи».
После запроса журналистов представитель курорта признала публикацию «скверной и достойной сожаления ошибкой» и удалила спорный пост.
Этот инцидент вызвал резонанс в немецком обществе, вновь подняв вопросы о бережном отношении к исторической памяти. Эксперты отмечают, что подобные «ностальгические» публикации могут быть восприняты как попытка романтизации мрачного периода германской истории.
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