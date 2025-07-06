Лидеры государств-членов БРИКС осудили удары по Ирану

Как известно, саммит БРИКС в Бразилии проходит 6−7 июля. И по итогам мероприятия главы стран-членов объединения подписали декларацию, в которой осуждаются военные удары по Ирану 13 июня 2025 года. Подчеркивается, что содеянное является прямым нарушением международного права и устава ООН.
«Выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ», — сказано в документе.
Также подчеркивается, что даже во время вооруженных конфликтов страны должны придерживаться ряда принципов. В том числе, соблюдать ядерные гарантии, а также поддерживать безопасность и защищенность. В первую очередь, ради защиты людей.
В документе также сообщается, что БРИКС поддерживает дипломатические инициативы по ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, объединение призывает Совбез ООН к работе по данному вопросу.
В то же время лидеры БРИКС сделали ряд других заявлений. В частности, выразили надежду, что мирные усилия по конфликту на Украине приведут к полноценному прекращению боевых действий. Также отмечалось, что БРИКС ценит посреднические усилия в вопросе урегулирования украинского кризиса. В том числе, поступающие со стороны стран Африки.