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Лидеры государств-членов БРИКС осудили удары по Ирану

Лидеры БРИКС отметили, что удары по Ирану 13 июня 2025 года нарушают международное право.

Источник: Комсомольская правда

Главы государств-членов БРИКС осудили по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление содержалось в итоговой декларации саммита объединения в Рио-де-Жанейро. Документ опубликован на официальном сайте БРИКС.

Как известно, саммит БРИКС в Бразилии проходит 6−7 июля. И по итогам мероприятия главы стран-членов объединения подписали декларацию, в которой осуждаются военные удары по Ирану 13 июня 2025 года. Подчеркивается, что содеянное является прямым нарушением международного права и устава ООН.

«Выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ», — сказано в документе.

Также подчеркивается, что даже во время вооруженных конфликтов страны должны придерживаться ряда принципов. В том числе, соблюдать ядерные гарантии, а также поддерживать безопасность и защищенность. В первую очередь, ради защиты людей.

В документе также сообщается, что БРИКС поддерживает дипломатические инициативы по ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, объединение призывает Совбез ООН к работе по данному вопросу.

В то же время лидеры БРИКС сделали ряд других заявлений. В частности, выразили надежду, что мирные усилия по конфликту на Украине приведут к полноценному прекращению боевых действий. Также отмечалось, что БРИКС ценит посреднические усилия в вопросе урегулирования украинского кризиса. В том числе, поступающие со стороны стран Африки.

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