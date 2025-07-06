Лидеры государств-членов БРИКС осудили удары по Ирану

В то же время лидеры БРИКС сделали ряд других заявлений. В частности, выразили надежду, что мирные усилия по конфликту на Украине приведут к полноценному прекращению боевых действий. Также отмечалось, что БРИКС ценит посреднические усилия в вопросе урегулирования украинского кризиса. В том числе, поступающие со стороны стран Африки.