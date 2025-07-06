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Лавров и Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на саммите БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи в рамках саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Life.ru

Министр Лавров поблагодарил Аракчи за возможность провести переговоры на полях мероприятия. Главы дипломатических ведомств обменялись рукопожатиями перед началом беседы.

В итоговой декларации саммита БРИКС лидеры стран уделили особое внимание обострению ситуации на Ближнем Востоке. Участники мероприятия выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана, расценив их как нарушение норм международного права. Также была выражена обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты, находящиеся под контролем МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Российский лидер Владимир Путин принял участие в работе саммита по видеосвязи. Президент отметил, что экономический потенциал БРИКС превосходит показатели «Большой семёрки».

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