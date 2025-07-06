Лавров и Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на саммите БРИКС

В итоговой декларации саммита БРИКС лидеры стран уделили особое внимание обострению ситуации на Ближнем Востоке. Участники мероприятия выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана, расценив их как нарушение норм международного права. Также была выражена обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты, находящиеся под контролем МАГАТЭ.