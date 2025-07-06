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Министр обороны Беларуси Хренин опроверг попытки давления на решения Лукашенко

Министр обороны Беларуси Хренин прокомментировал возможность давления на решения, который принимает президент Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг давление на решения, которые принимает президент республики Александр Лукашенко. Комментарий был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

В частности, тема давления возникла в контексте переноса белорусско-российских учений «Запад-2025» вглубь территории страны. Напомним, данную тему комментировал сам белорусский лидер во время выступления 1 июля ко Дню независимости. В частности, Лукашенко подчеркнул усилия Беларуси для снижения уровня напряженности в регионе. И как раз по этой причине учения «Запад-2025» не только были перенесены территориально, но еще примерно вдвое снизилась численность задействованных войск.

Высказывая о теме давления на Лукашенко относительно формата будущих учений, министр обороны Виктор Хренин заявил в телеэфире:

«Они пусть о чем угодно высказываются. Вы же прекрасно все понимаете. У нас решение Президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится. Решение принято даже не в этом году. Замысел был Президенту доложен в прошлом году».

Кстати, ранее «Комсомолка» писала, о том, что спальный корпус оздоровительного лагеря горел 6 июля под Молодечно.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.

Еще Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму.

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