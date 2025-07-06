Министр обороны Беларуси Хренин опроверг попытки давления на решения Лукашенко

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг давление на решения, которые принимает президент республики Александр Лукашенко. Комментарий был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».
В частности, тема давления возникла в контексте переноса белорусско-российских учений «Запад-2025» вглубь территории страны. Напомним, данную тему комментировал сам белорусский лидер во время выступления 1 июля ко Дню независимости. В частности, Лукашенко подчеркнул усилия Беларуси для снижения уровня напряженности в регионе. И как раз по этой причине учения «Запад-2025» не только были перенесены территориально, но еще примерно вдвое снизилась численность задействованных войск.
Высказывая о теме давления на Лукашенко относительно формата будущих учений, министр обороны Виктор Хренин заявил в телеэфире:
«Они пусть о чем угодно высказываются. Вы же прекрасно все понимаете. У нас решение Президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится. Решение принято даже не в этом году. Замысел был Президенту доложен в прошлом году».
Кстати, ранее «Комсомолка» писала, о том, что спальный корпус оздоровительного лагеря горел 6 июля под Молодечно.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
Еще Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму.