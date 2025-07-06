Европа боится, что США не обновят ПО для купленной техники из-за Трампа

В статье также говорится, что европейским странам пришлось столкнуться с дилеммой: строить свою военную промышленность или продолжать надеяться на США и их передовые технологии. Как считает издание, смешанный подход будет означать, что Евросоюз, вероятно, останется зависимым от важнейших американских технологий в этой сфере.