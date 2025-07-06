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Европа боится, что США не обновят ПО для купленной техники из-за Трампа

Обеспокоенность ЕС усиливается сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО, пишет издание NYT.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники Европы беспокоятся, что США могут прекратить предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, приобретенной у американских компаний, из-за отношения американского лидера Дональда Трампа к обязательствам по НАТО. Об этом сообщает издание New York Times.

«Ряд европейских чиновников встревожены тем, что Вашингтон может отказаться предоставлять критически важные обновления ПО, эта обеспокоенность усиливается сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением его тона в отношении РФ», — говорится в публикации.

В статье также говорится, что европейским странам пришлось столкнуться с дилеммой: строить свою военную промышленность или продолжать надеяться на США и их передовые технологии. Как считает издание, смешанный подход будет означать, что Евросоюз, вероятно, останется зависимым от важнейших американских технологий в этой сфере.

Напомним, на недавнем саммите НАТО европейские страны приняли решение довести уровень военных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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