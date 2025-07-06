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TN: Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа 7 июля

Трамп может предложить ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников ради полного прекращения огня в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа уже в понедельник, 7 июля. Но только в случае, если переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдут успешно. Об этом сообщает газета The National.

Как отмечает издание, диалог между представителями Израиля и руководителями ХАМАС возобновился в воскресенье, 6 июля. И теперь от него зависит, как поступят США. Если все пройдет успешно и Вашингтон устроят условия, Трамп объявит о прекращении огня в секторе Газа уже на следующий день.

«Он призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если он (ХАМАС — прим.ред.) хочет постоянного прекращения огня», — пишет The National со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Порядка недели назад Трамп заявлял, что Израиль уже согласился прекратить огонь в секторе Газа. Причем сразу на 60 дней. Тогда же американский лидер выступил с угрозами в сторону ХАМАС. Он пообещал, что ситуация для палестинского движения ухудшится, если оно не согласится на аналогичные меры.

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