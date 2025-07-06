Президент США Трамп 7 июля объявить о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп может уже 7 июля объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе завершатся успешно. Об этом пишет издание The National со ссылкой на свои источники.
Встречи в Катаре проходят при участии представителей Израиля и движения ХАМАС, а также международных посредников, которые пытаются согласовать условия долговременного перемирия. По данным издания, стороны обсуждают возможность освобождения заложников, расширение доступа к гуманитарной помощи и механизм контроля за выполнением договорённостей.
Предполагается, что если участники переговоров достигнут компромисса, Трамп может официально заявить о завершении боевых действий уже в ближайший понедельник.
Ранее сообщалось, что эскалация конфликта в Газе привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и усугубила гуманитарный кризис в регионе. Международное сообщество настаивает на срочном прекращении огня и начале процесса восстановления разрушенной инфраструктуры.
Переговоры в Дохе, по оценкам экспертов, рассматриваются как один из последних шансов для выхода из затяжного противостояния, которое длится уже несколько месяцев.
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