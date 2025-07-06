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Лукашенко снова назвал младшего сына Николая «критик главный» после этой реплики

Телеканал «Беларусь 1» показал диалог Лукашенко с младшим сыном Николаем, которого снова назвал главным критиком.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1», показывая детали участия президента Александра Лукашенко в открытии нового музея славы Могилевщины на территории мемориального комплекса «Буйничское поле», снял и фрагмент диалога главы республики с младшим сыном. После одной реплики Лукашенко снова назвал Николая главным критиком.

В эфире напомнили, что в Минске строится Музей белорусской государственности. И опыт возведения подобного масштабного объекта изучали в Китае. В связи с этим президент Беларуси обратился к младшему сыну Николаю Лукашенко, который учится в Поднебесной. (Мало того: секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин назвал сына главы Беларуси одним из лучших студентов на курсе.).

— Коля, ну что, как в Китае? — спросил Александр Лукашенко. Речь, судя по контексту, шла как раз о Музее истории Могилевщины.

— Дотягиваем! — ответил Николай Лукашенко.

На это президент республики добавил:

— Критик главный!

Ранее Александр Лукашенко признавался:

— Он у меня такой «оппозиционный» ко мне. В таком хорошем смысле он может меня покритиковать. Но это в альтернативу всегда. Не оппозиционно, а в альтернативу что-то выскажет.

Да и сам младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье».

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг попытки давления на решения Александра Лукашенко.

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