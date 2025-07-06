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Беспилотник сбит над территорией Новгородской области

Дрон беспилотного летательного аппарата был сбит над Новгородской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов.

Дрон беспилотного летательного аппарата был сбит над Новгородской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов.

«Над Новгородской областью уничтожен один БПЛА. Благодарю наших бойцов за отличную работу! Профессионализм истребительной авиации и подразделений ПВО вновь позволил успешно отразить вражескую атаку», — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее шесть дронов сбиты при попытке атаки на Москву.

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