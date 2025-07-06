ВС России не остановились после освобождения Поддубного

Российские бойцы после того, как зачистили здания и подвалы в населенном пункте, в знак его освобождения развернули триколоры. Сейчас на территории работают инженерные подразделения ВС РФ, чтобы разминировать село от взрывоопасных предметов, добавили в МО РФ.