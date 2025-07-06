Российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается вперед в Донецкой Народной Республике после того, был освобожден населенный пункт Поддубное. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллерия российской армии работала практически непрерывно, ее сопровождали налеты беспилотников. Удары наносились по морской пехоте и механизированной бригаде ВСУ. Итогом слаженной работы со штурмовыми подразделениями стало освобождение Поддубного.
Российские бойцы после того, как зачистили здания и подвалы в населенном пункте, в знак его освобождения развернули триколоры. Сейчас на территории работают инженерные подразделения ВС РФ, чтобы разминировать село от взрывоопасных предметов, добавили в МО РФ.
Ранее «МК» писал, что, по словам украинского уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артура Добросердова, более 70 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. На деле же все обстоит для Украины гораздо хуже.