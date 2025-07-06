Дронов: ПВО сбила украинский БПЛА над Новгородской областью

В Новгородской области средствами противовоздушной обороны и истребительной авиацией был нейтрализован беспилотник.
По информации, размещённой временно исполняющим обязанности губернатора Александром Дроновым в Telegram, атака была успешно отражена благодаря слаженным действиям военных специалистов.
Сведений о возможных повреждениях или пострадавших нет.
Ранее стало известно, что 6 июля средства ПВО России сбили 48 украинских беспилотников, в частности, шесть из которых летели на Москву.
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