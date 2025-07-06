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Немецкий курорт оказался в центре скандала из-за фото нацистской эпохи

Официальный аккаунт популярного немецкого курорта Бинц, расположенного на острове Рюген, опубликовал в социальных сетях фотографию, датируемую 1938 годом, что вызвало шквал критики. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Источник: Life.ru

«Чёрно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы. В ноябрьских погромах всего несколько месяцев спустя тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и убиты», — говорится в материале издания.

Редакция обратилась к администрации курорта за разъяснениями. Представитель администрации заявил, что публикация снимка была ошибкой.

«Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Разумеется, мы немедленно удалили публикацию», — цитирует издание слова представителя курорта.

Отмечается, что в последнее время на острове Рюген наблюдается рост интереса к изучению нацистского прошлого.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что США нанесли удар по Ирану в тот же день, когда гитлеровская Германия напала на СССР. Депутат заявил, что американский лидер Дональд Трамп, приняв решение об ударе по Тегерану, поддержал агрессию Израиля и повысил риски начала третьей мировой войны.

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