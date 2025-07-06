Немецкий курорт оказался в центре скандала из-за фото нацистской эпохи

«Чёрно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы. В ноябрьских погромах всего несколько месяцев спустя тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и убиты», — говорится в материале издания.