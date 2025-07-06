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Депутат Чепа: в Москве услышали о решении Киева производить дальнобойное оружие

Парламентарий отметил, что этот шаг усугубляет конфликт между странами.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве оружия. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал этот факт. Депутат отметил, что Россия контролирует попытки Киева начать производство дальнобойного оружия.

— Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида, — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий также подчеркнул, что в России производится такое оружие, которого нет в НАТО и странам Альянса стоит помнить об этом.

— НАТО за год производит столько дальнобойного оружия, сколько мы производим примерно за три месяца, — отметил депутат.

Тм временем, эксперты сходятся во мнении, что украинская делегация, направленная на переговоры об остановке войны и достижении мирного соглашения, занимается откровенной профанацией и фальсифицирует сами переговоры. У них нет задачи достижения мира, и такая задача перед ними даже изначально не ставилась.

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