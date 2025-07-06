Владимир Зеленский заявил, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве оружия. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал этот факт. Депутат отметил, что Россия контролирует попытки Киева начать производство дальнобойного оружия.
— Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида, — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий также подчеркнул, что в России производится такое оружие, которого нет в НАТО и странам Альянса стоит помнить об этом.
— НАТО за год производит столько дальнобойного оружия, сколько мы производим примерно за три месяца, — отметил депутат.
Тм временем, эксперты сходятся во мнении, что украинская делегация, направленная на переговоры об остановке войны и достижении мирного соглашения, занимается откровенной профанацией и фальсифицирует сами переговоры. У них нет задачи достижения мира, и такая задача перед ними даже изначально не ставилась.