Тм временем, эксперты сходятся во мнении, что украинская делегация, направленная на переговоры об остановке войны и достижении мирного соглашения, занимается откровенной профанацией и фальсифицирует сами переговоры. У них нет задачи достижения мира, и такая задача перед ними даже изначально не ставилась.