The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в Газе

По словам собеседников издания, объявление будет включать призыв к «Хамасу» сложить оружие, а к его лидерам — покинуть охваченный территорию и жить в изгнании.
Обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления в силу перемирия, добавили источники The National.
2 июля Дональд Трамп объявил, что американская сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации AP, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников.