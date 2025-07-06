Axios: все больше американцев заявляют, что им часто не хватает еды

Одновременно с этим в продовольственных банках Филадельфии зафиксирован рост спроса на еду на 120% по сравнению с ситуацией трёхлетней давности. Несмотря на ухудшение положения, Конгресс одобрил значительное сокращение программы продовольственной помощи SNAP, что может ещё сильнее обострить проблему.