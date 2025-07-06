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Axios: все больше американцев заявляют, что им часто не хватает еды

Доля взрослых американцев, утверждающих, что им иногда или часто не хватает еды, продолжает расти.

Источник: Аргументы и факты

Количество взрослых жителей США, испытывающих нехватку еды, продолжает увеличиваться в течение последних лет.

По данным издания Axios, которое ссылается на свежий отчет компании Morning Consult, в мае 2025 года трудности с продовольствием отмечались у 15,6% совершеннолетнего населения — почти вдвое больше по сравнению с 2021 годом.

Одновременно с этим в продовольственных банках Филадельфии зафиксирован рост спроса на еду на 120% по сравнению с ситуацией трёхлетней давности. Несмотря на ухудшение положения, Конгресс одобрил значительное сокращение программы продовольственной помощи SNAP, что может ещё сильнее обострить проблему.

Ранее исследование показало, что россияне плачут реже американцев, а одной из наиболее частых причин, по которой у граждан РФ возникают слезы, является смерть близкого человека или домашнего животного.