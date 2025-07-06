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Депутат Чепа заявил, что у Зеленского не получается сорвать переговоры с Россией

Но решение Украины производить дальнобойное оружие усугубляет ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Киев не стремится к мирным переговорам. На это указывает тот факт, что украинский лидер активно сообщает о готовности производить дальнобойное оружие.

Это вектор противоположен мирному решению вопроса. При этом Зеленский втягивает в этот процесс другие страны.

Депутат отметил, что в настоящий момент делаются шаги в сторону третьего этапа переговоров, чтобы эта встреча состоялась.

— Желание и стремление Зеленского этому противостоять рушатся за счет определенных действий других сторон, — высказался Чепа NEWS.ru.

Ранее, депутат отметил, что решение Киев участвовать в производстве дальнобойного оружия усугубляет ситуацию по разрешению конфликта между странами. Он так ж напомнил, что страны НАТО производят за год такое количество данного оружия, сколько Россия делает за три месяца.

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