Депутат Чепа заявил, что у Зеленского не получается сорвать переговоры с Россией

Ранее, депутат отметил, что решение Киев участвовать в производстве дальнобойного оружия усугубляет ситуацию по разрешению конфликта между странами. Он так ж напомнил, что страны НАТО производят за год такое количество данного оружия, сколько Россия делает за три месяца.