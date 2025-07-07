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Над двумя российскими регионами сбили 11 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать террористическую атаку украинских беспилотников над регионами РФ.

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать террористическую атаку украинских беспилотников над регионами РФ. В настоящее время над территорией Орловской и Тверской областью сбито уже 11 БПЛА, сообщили губернаторы.

«Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито еще три БПЛА. Без пострадавших и разрушений», — сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

До этого областные власти сообщали об одном сбитом беспилотнике. В то же время над Орловской областью сбито минимум 7 БПЛА. Об этом сообщал глава региона Андрей Клычков.

По его словам, обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших среди населения. На местах работают оперативные службы. Он поблагодарил военнослужащих ПВО.

Ранее «МК» писал, что в небе над Новгородской областью сбит БПЛА.

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