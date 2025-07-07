Над двумя российскими регионами сбили 11 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать террористическую атаку украинских беспилотников над регионами РФ. В настоящее время над территорией Орловской и Тверской областью сбито уже 11 БПЛА, сообщили губернаторы.
«Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито еще три БПЛА. Без пострадавших и разрушений», — сообщили в телеграм-канале регионального правительства.
До этого областные власти сообщали об одном сбитом беспилотнике. В то же время над Орловской областью сбито минимум 7 БПЛА. Об этом сообщал глава региона Андрей Клычков.
По его словам, обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших среди населения. На местах работают оперативные службы. Он поблагодарил военнослужащих ПВО.
Ранее «МК» писал, что в небе над Новгородской областью сбит БПЛА.