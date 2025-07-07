ЦАХАЛ призвал к эвакуации с территории трех портов и электростанции в Йемене

Армия Израиля призвала жителей покинуть территорию портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, расположенных на контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена.
Официальный представитель израильских вооружённых сил Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X предупреждение на арабском языке, в котором сообщается, что израильские войска вскоре начнут наносить удары по этим объектам, используемым движением «Ансар Аллах» в военных целях.
Ранее хуситы пообещали атаковать силы США в Красном море.