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ЦАХАЛ призвал к эвакуации с территории трех портов и электростанции в Йемене

Армия Израиля призвала жителей покинуть территорию портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, расположенных на контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена.

Армия Израиля призвала жителей покинуть территорию портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, расположенных на контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена.

Официальный представитель израильских вооружённых сил Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X предупреждение на арабском языке, в котором сообщается, что израильские войска вскоре начнут наносить удары по этим объектам, используемым движением «Ансар Аллах» в военных целях.

Ранее хуситы пообещали атаковать силы США в Красном море.

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