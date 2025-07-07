Командиры просили — Владимир Путин ответил: авто властей получат вторую жизнь в зоне СВО

В воскресенье, 6 июля 2025 года, президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки специальной военной операции (СВО). В ходе визита в Национальный центр «Россия» глава государства сообщил, что списанные автомобили органов власти и государственных компаний будут переданы на передовую.
Это решение приняли после просьбы командиров Вооружённых сил РФ. Руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил президента за такой шаг, отметив, что это отвечает нуждам военных. Командиры просили не списывать технику, а передавать её для использования, даже если оно будет разовым, так как она подходит для задач в зоне боевых действий.
«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: “Давайте нам списанное. Подойдут”, — уточнил глава государства.
В тот же день на форуме «Народный форум» Владимир Путин говорил о высокой эффективности российских беспилотников. По его словам, дроны ВС РФ уничтожили вражескую технику на сумму свыше двух миллиардов долларов. БПЛА играют важную роль на поле боя, нанося противнику значительный ущерб. Президент подчеркнул, что российские беспилотники превосходят вражеские по количеству уничтоженных целей, что подтверждает их вклад в успех операции.
Ещё одной важной темой стало народное участие в поддержке СВО. Владимир Путин сообщил, что граждане России собрали более 54,5 миллиарда рублей на нужды операции. Эти средства, как отметил президент, являются народными, а более 45 миллиардов рублей направили на конкретные запросы военных и боевых подразделений. Это демонстрирует высокий уровень поддержки со стороны россиян.
Кроме того, в ходе церемонии вручения премий за помощь участникам СВО, их семьям и жителям новых и приграничных регионов президент затронул вопрос о работе медиков. Ему сообщили, что гражданским врачам для работы в военных госпиталях у линии боевого соприкосновения приходится подписывать долгосрочные контракты. Путин пообещал обсудить с правительством и Министерством обороны возможность упрощения этого процесса, чтобы медики могли выезжать в командировки без таких обязательств.