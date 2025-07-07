Сергей Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на саммите БРИКС заявил, что США утратили контроль над ростом своего госдолга. По его словам, незаконные санкционные меры Вашингтона серьезно подорвали доверие к доллару как мировой валюте.