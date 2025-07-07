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Сергей Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Лавров заявил, что доверие к доллару — подорвано.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на саммите БРИКС заявил, что США утратили контроль над ростом своего госдолга. По его словам, незаконные санкционные меры Вашингтона серьезно подорвали доверие к доллару как мировой валюте.

«Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — сказал Лавров.

Лавров выделил тревожную тенденцию — долговое бремя нарастает угрожающими темпами. В качестве доказательства он привел статистику — за 10 лет количество стран с опасным уровнем госдолга выросло с 22 до 59.

Как сообщалось ранее, 6 июля министр иностранных дел России прибыл в Рио-де-Жанейро для работы на двухдневном саммите БРИКС (6−7 июля). Примечательно, что Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях форума в дистанционном формате.

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