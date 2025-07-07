Новости СВО. Освобождены Поддубное и Соболевка, наши БПЛА бьют по ТЦК, командир 155-й бригады стал дважды Героем России, 7 июля

Армия России уничтожает ВСУ в тех местах у границы с Курской областью, где им удалось закрепиться. Всё это касается нескольких мест у границы. Попытки войти в Тёткинский и Глушковский районы киевские боевики также не оставляют. Враг выдвигается из Бессаловки и Павловки, однако его силы уничтожаются на подходе к российской территории. Список уничтоженной техники пополнился танком Т-64 и бронеавтомобилем HMMWV.