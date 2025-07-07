Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке

В рамках саммита БРИКС, проходившего в Рио-де-Жанейро, состоялась встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
Стороны поприветствовали друг друга и провели переговоры по актуальным вопросам.
В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке.
В документе осуждаются удары, нанесённые Израилем по территории Ирана, которые признаны нарушением норм международного права. Также была отмечена тревога в связи с атаками на ядерные объекты Ирана, находящиеся под контролем МАГАТЭ.
Ранее известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана.