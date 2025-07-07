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Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность встретиться на полях мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

В рамках саммита БРИКС, проходившего в Рио-де-Жанейро, состоялась встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

Стороны поприветствовали друг друга и провели переговоры по актуальным вопросам.

В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В документе осуждаются удары, нанесённые Израилем по территории Ирана, которые признаны нарушением норм международного права. Также была отмечена тревога в связи с атаками на ядерные объекты Ирана, находящиеся под контролем МАГАТЭ.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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