Трамп назвал нелепыми планы Маска по созданию политической партии в США

Американский политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в тот же день в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива Маска, возможно, и нужна в стране, однако ее реализация может занять много времени. При этом эксперт не исключил, что партия могла бы сыграть заметную роль в политике, хотя бы как лобби.