Трамп назвал нелепыми планы Маска по созданию политической партии в США

«Я думаю, что нелепо создавать третью партию. Мы добились огромного успеха с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии только усугубляет путаницу. Третьи стороны никогда не работали», — сказал он.
Маск 5 июля сообщил о формировании в США новой политической партии под названием «Америка». Позже, 6 июля, в реестре Федеральной избирательной комиссии США (FEC) была опубликована заявка предпринимателя на ее регистрацию.
Американский политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в тот же день в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива Маска, возможно, и нужна в стране, однако ее реализация может занять много времени. При этом эксперт не исключил, что партия могла бы сыграть заметную роль в политике, хотя бы как лобби.