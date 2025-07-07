Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал нелепыми планы Маска по созданию политической партии в США

Президент США Дональд Трамп 6 июля назвал нелепыми планы американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска по созданию в Соединенных Штатах третьей политической партии «Америка».

Источник: AP 2024

«Я думаю, что нелепо создавать третью партию. Мы добились огромного успеха с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии только усугубляет путаницу. Третьи стороны никогда не работали», — сказал он.

Маск 5 июля сообщил о формировании в США новой политической партии под названием «Америка». Позже, 6 июля, в реестре Федеральной избирательной комиссии США (FEC) была опубликована заявка предпринимателя на ее регистрацию.

Американский политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в тот же день в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива Маска, возможно, и нужна в стране, однако ее реализация может занять много времени. При этом эксперт не исключил, что партия могла бы сыграть заметную роль в политике, хотя бы как лобби.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше