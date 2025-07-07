Польша введет временный погранконтроль с Германией и Литвой

В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы.
В связи с этим правительство Польши решило с 7 июля на 30 дней возобновить пограничный контроль с Германией и Литвой. При этом власти страны сразу заявили, что этот срок может быть и, скорее всего, будет продлен.
Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Варшава «не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ».
Начальник генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула сообщил, что с понедельника для пограничного контроля с Германией и Литвой будут направлены 5 тысяч солдат: 4 тысячи на границу с Германией, 1 тысяча на участок границы с Литвой.