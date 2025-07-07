«Не дайте вбить клин»: Глава Дагестана заявил о попытках посеять раздор между братскими народами

«Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма. Верьте только официальной и проверенной информации!» — написал он.