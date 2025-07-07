Al Arabiya: в Дохе начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

В Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, посвящённый возможному прекращению огня в секторе Газа.
Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники, стороны начали диалог при посредничестве Катара.
Ранее израильский портал Ynet, ссылаясь на представителя властей страны, сообщил о решении Тель-Авива направить делегацию в Катар для участия в переговорах по соглашению о перемирии.
Между тем хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету.
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