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Al Arabiya: в Дохе начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

В Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, посвящённый возможному прекращению огня в секторе Газа.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники, стороны начали диалог при посредничестве Катара.

Ранее израильский портал Ynet, ссылаясь на представителя властей страны, сообщил о решении Тель-Авива направить делегацию в Катар для участия в переговорах по соглашению о перемирии.

Между тем хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету.

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