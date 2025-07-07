Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха

«В Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу», — написал Пушков.
Он отметил, что речь идет о фракции правящей в Германии политической силы, лидером которой является канцлер Мерц.
«Так что заявление Шпана — не пустые слова: то, что у него на языке, у Мерца на уме», — полагает Пушков.
По его мнению, руководство ФРГ может пойти «по следам имперской Германии и Третьего Рейха».
«Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный “ящик Пандоры”, — написал сенатор.