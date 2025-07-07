Лавров и Виейра провели встречу на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Ранее в рамках саммита БРИКС Сергей Лавров провёл встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, на которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В итоговой декларации саммита лидеры стран БРИКС выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана и обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты.
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Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше