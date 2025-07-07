Лавров и Виейра провели встречу на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Ранее в рамках саммита БРИКС Сергей Лавров провёл встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, на которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В итоговой декларации саммита лидеры стран БРИКС выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана и обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты.