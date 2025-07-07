Трамп с издевкой высказался о политических амбициях Маска

Президент США Дональд Трамп иронично высказался на счет желания миллиардера Илона Маска создать третью политическую партию. Он назвал эту идею смехотворной.
«Я считаю смехотворным создание третьей партии. Мы с Республиканской партией добились огромного успеха», — ответил хозяин Белого дома журналистам.
Трамп подчеркнул, что в Соединенных Штатах исторически сложилась двухпартийная система. По его мнению, появление третьей силы добавит путаницы. Он добавил, что Маск «может развлечься», однако, уверен американский лидер, никакие другие партии, кроме Республиканской и Демократической, не работоспособны.
Ранее стало известно, что Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии «Америка». Согласно опросам, эту идею поддержали 65% респондентов.
«МК» писал, что министр финансов США Скотт Бессент, ранее открыто враждовавший с Илоном Маском, отреагировал на планы последнего создать свою политическую партию.