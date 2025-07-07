Трамп с издевкой высказался о политических амбициях Маска

Трамп подчеркнул, что в Соединенных Штатах исторически сложилась двухпартийная система. По его мнению, появление третьей силы добавит путаницы. Он добавил, что Маск «может развлечься», однако, уверен американский лидер, никакие другие партии, кроме Республиканской и Демократической, не работоспособны.