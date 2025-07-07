Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Йемену

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о проведении операции «Чёрный флаг» против йеменских хуситов. По его словам, удары были нанесены по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader. Кац также заявил, что Йемен может столкнуться с такими же мерами, как и Тегеран, если не прекратит атаки на Израиль.