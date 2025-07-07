Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале выразил обеспокоенность усилением военного курса Германии при канцлере Фридрихе Мерце.
Он напомнил о недавнем заявлении главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, прозвучавшем в бундестаге, где тот предложил предоставить Германии доступ к ядерному оружию Великобритании или Франции.
Пушков подчеркнул, что подобная инициатива исходит от представителя правящей партии, что, по его мнению, отражает настроения самого канцлера. Сенатор считает, что текущий политический курс может напоминать исторические прецеденты, связанные с милитаристским прошлым Германии, и расценивает происходящее как потенциально опасное развитие событий.
Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что в жителях ФРГ глубоко укоренился страх перед войной.